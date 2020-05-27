المفوضية الأوروبية: جمعنا 9,5 مليار يورو لتطوير أدوية ولقاحات ضد كورونا

أعلنت رئيسة ​المفوضية الأوروبية​ أورسولا فون دير لين، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "الحملة العالمية لتمويل الأبحاث الرامية للتوصل لأدوية ولقاحات واقية من مرض كوفيد-19، جمعت حتى الآن 9.5 مليار يورو"، مشيرة إلى أنه "تم جمع هذا المبلغ خلال أقل من شهر والنتيجة عظيمة، والوصول لأول مرحلة مهمة في سباق التعهدات العالمية الذي تقوده المفوضية الأوروبية".

هذا وكانت حملة التمويل قد جمعت 7,4 مليار يورو من زعماء عالميين ومؤسسات حكومية وخاصة خلال عد ساعات في 4 ايار عندما تم إطلاقها عبر ​مؤتمر​ افتراضي للمانحين.