الصحة البريطانية: 2013 إصابة جديدة بفيروس كورونا و412 وفاة

أعلنت ​وزارة الصحة​ البريطانية تسجيل 412 حالة وفاة جديد جراء الإصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، ليرتفع غجمالي عدد الوفيات في عموم البلاد إلى 37460 حالة. ولفتت الوزارة غلى أنه تم تسجيل 2013 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، ليرتفع بذلك عدد الإصابات الإجمالي إلى 267240 إصابة. كان ​رئيس الوزراء البريطاني​ ​بوريس جونسون​، أشار في وقت سابق إلى أنه "سيتحمّل وزر مخالفة أبرز مستشاريه دومينيك كامينغز إجراءات الحجر الصحي عبر التجوّل وإجراء زيارات لمناطق بعيدة أثناء إصابته بفيروس كورونا".

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