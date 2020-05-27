خلية الصقور الاستخبارية في العراق تحبط غزوات لتنظيم داعش

أعلن الخبير الأمني المقرب من أجهزة الاستخبارات العراقية فاضل أبو رغيف، عن "إحباط خلية الصقور الاستخبارية غزوات ل​تنظيم داعش​ كانت تستهدف المدنيين والقوات الأمنية"، معتبرا أن "خلية الصقور الاستخبارية نفذت خمسة واجبات استثنائية بأربع محافظات وجميعها استباقية وتم من خلالها إجهاض عمليات غزوات وانتحاريين".

ولفت إلى أنه "كما تم اعتقال سبعة قيادات شرقي محافظة ​الأنبار​ وقيادي بغربها ومجموعة أخرى في محافظة ديالى، كما تم تفكيك مفرزة ب​صلاح الدين​ وأخرى في ​نينوى​"، مؤكدا "إلقاء القبض على موزع رواتب تنظيم داعش، ومسؤول أمني في التنظيم".