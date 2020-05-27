الفريق أول كباشي: إذا عاد الجيش السوداني لثكناته لن يبقوا في الحكم ساعة واحدة

أعلن عضو ​مجلس السيادة السوداني​ الفريق أول شمس ​الدين​ كباشي إنه "لن يسمح بإهانة ​القوات​ النظامية بعد الآن"، كاشفاً عن "مخطط يمضي لإضعاف جميع القوات النظامية وعدم احترام منسوبيها".

وأكد عضو مجلس السيادة السوداني الذي يضم أعضاء ​مدنيين​ وآخرين عسكريين في لقاء بمنزل أمير البرام كافي طيارة بكادقلي أن "​القوات المسلحة​ شريكة بنص الوثيقة الدستورية في ​الحكومة​ الحالية، والذين يقولون لنا ارجعوا ثكناتكم إذا فعلنا ذلك لن يبقوا في الحكم ساعة واحدة"، مشيراً الى ان "أي نظام لا تحرسه القوات النظامية لا يصبح نظاما، وأن من يريد أن يحكم دون القوات النظامية اليوم أو بعد مئة عام فهو كاذب".