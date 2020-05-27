الداخلية الألمانية: عدد جرائم معاداة السامية ارتفع في البلاد بنسبة 13%

أشار وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، إلى أن "عدد جرائم معاداة السامية في ألمانيا ارتفع العام الماضي بنسبة 13 بالمئة"، ملقيا باللوم الكامل في ذلك على "المتطرفين من التيار اليميني".
ولفت زيهوفر إلى أن "التهديد الأكبر في بلادنا يأتي من اليمين، وهذا واقع"، مؤكدًا أنه "يتعين علينا أن نظل حذرين ونتصدى له". وأفاد بأن "متطرفون من التيار اليميني ارتكبوا ما يربو على 90 بالمئة من هذه الجرائم".
ومن الجدير ذكره، أن السلطات الألمانية كثفت جهودها للتصدي للجماعات اليمينية المتطرفة في الأشهر القليلة الماضية. وسجلت السلطات 2032 جريمة ذات صلة بمعاداة السامية العام الماضي، بزيادة 13 بالمئة عن عددها في 2018.
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