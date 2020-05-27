السلطات في أذربيجان: سلمنا 19 سجيناً إيرانياً لدينا لطهران

أعلنت السلطات في ​أذربيجان​ عن "تسليم 19 سجيناً ​إيران​ياً لديها ل​طهران​ وذلك بموجب اتفاق مبرم بين البلدين لتسليم المطلوبين و​السجناء​"، مشيرة الى أن "السجناء الـ19 دخلوا أراضي إيران عبر نقطة العبور الواقعة في مدينة أستارا الحدودية بمحافظة غيلان الإيرانية".

بدوره أكد مدير نقطة "أستارا" منصور بابائي، ان "السجناء نقلوا ب​حافلة​ صغيرة إلى مخيم الحاووق الواقع بين مدينتي أستارا وتالش، لوضعهم في الحجر الصحي هناك، ثم سيتم تسليمهم إلى السلطات الأمنية والقضائية في إيران بعد التأكد من سلامتهم".