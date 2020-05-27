أعلنت السلطات في أذربيجان عن "تسليم 19 سجيناً إيرانياً لديها لطهران وذلك بموجب اتفاق مبرم بين البلدين لتسليم المطلوبين والسجناء"، مشيرة الى أن "السجناء الـ19 دخلوا أراضي إيران عبر نقطة العبور الواقعة في مدينة أستارا الحدودية بمحافظة غيلان الإيرانية".
بدوره أكد مدير نقطة "أستارا" منصور بابائي، ان "السجناء نقلوا بحافلة صغيرة إلى مخيم الحاووق الواقع بين مدينتي أستارا وتالش، لوضعهم في الحجر الصحي هناك، ثم سيتم تسليمهم إلى السلطات الأمنية والقضائية في إيران بعد التأكد من سلامتهم".
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات في أذربيجان: سلمنا 19 سجيناً إيرانياً لدينا لطهران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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