الإقتصاد البرازيلية: البلاد خسرت 736232 وظيفة ها العام مع انتشار كورونا

أشارت وزارة الاقتصاد البرازيلية إلى أن البلاد "خسرت 763 ألفًا و232 وظيفة صافية في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، بسبب فقدان أكثر من مليون وظيفة في آذار ونيسان، مع انتشار أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
ولفتت الوزارة إلى أن "البرازيل خسرت أكثر من 860 ألف وظيفة في نيسان، وأكثر من 240 ألف وظيفة في آذار".
من جهتها، أعلنت وزارة الصحة البرازيلية في وقت سابق، أنها ستبقى على توصيتها باستخدام عقار "هيدروكسي كلوروكين" لعلاج مرضى فيروس كورونا، على الرغم من أن منظمة الصحة العالمية أوصت، في إجراء وقائي بتعليق التجارب السريرية لهذا العقار مؤقتاً.
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