الإقتصاد البرازيلية: البلاد خسرت 736232 وظيفة ها العام مع انتشار كورونا

أشارت ​وزارة الاقتصاد​ ​البرازيل​ية إلى أن البلاد "خسرت 763 ألفًا و232 وظيفة صافية في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، بسبب فقدان أكثر من مليون وظيفة في آذار ونيسان، مع انتشار أزمة ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​".

ولفتت الوزارة إلى أن "البرازيل خسرت أكثر من 860 ألف وظيفة في نيسان، وأكثر من 240 ألف وظيفة في آذار".

من جهتها، أعلنت ​وزارة الصحة​ البرازيلية في وقت سابق، أنها ستبقى على توصيتها باستخدام عقار "هيدروكسي كلوروكين" لعلاج مرضى فيروس كورونا، على الرغم من أن ​منظمة الصحة العالمية​ أوصت، في إجراء وقائي بتعليق التجارب السريرية لهذا العقار مؤقتاً.