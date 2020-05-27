ولي عهد دبي: عودة كاملة للعمل في المقار الحكومية اعتباراً من 14 حزيران

أكد ولي عهد دبي، حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، "عودة كاملة للعمل في المقار الحكومية اعتباراً من 14 حزيران"، لافتًا إلى "عودة موظفي المقار الحكومية بنسبة 50% ابتداءا من يوم الأحد المقبل".

وكان ولي عهد دبي أشار في وقت سابق "استئناف ​الحركة الاقتصادية​ في الإمارة من الساعة 6 صباحًا وحتى 11 مساءًا ابتداء من 27 أيار الحالي"، مطالبًا مختلف الجهات المعنية بتكثيف جهودها التوعوية، "والتأكد من التزام الجميع على مستوى المؤسسات والأفراد بالإجراءات الوقائية والتعليمات الهادفة لضمان صحة وسلامة مجتمعنا".