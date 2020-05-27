الجيش الليبي يسقط طائرة مسيرة تركية جنوب العاصمة طرابلس

أكد اللواء في "الجيش الوطني الليبي"، فوزي المنصوري، أن قواته "أسقطت طائرة مسيرة تركية انتحارية من طراز "ألباغو"، أثناء حاولتها الهجوم على وحداته في محور عين زارة والكازيرما، جنوب العاصمة طرابلس".
من الجدير بالذكر أن طائرة "ألباغو" التركية المسيرة، تعرف باسم "الكاميكاز"، وقد دخلت الخدمة في الجيش التركي عام 2018، وهي تتميز بصغر حجمها وخفة وزنها، إذ يمكن لجندي واحد نقلها من مكان إلى آخر، ويتم إطلاقها بعد تثبيتها على الأرض، واستخدامها في مهاجمة الأهداف الثابتة والمتحركة في الليل والنهار.
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