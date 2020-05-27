منظمة العمل الدولية: الشباب الضحية الرئيسية لأزمة كورونا الاقتصادية

قالت منظمة العمل الدولية، في دراسة نشرتها اليوم الأربعاء، إن الشباب هم الضحايا الرئيسيون للركود الاقتصادي الناتج عن تفشي فيروس كورونا المستجد.

ولفتت الدراسة الانتباه، إلى وجود شاب واحد من بين كل ستة عاطلاً عن العمل، استُطلعت آراؤهم، مشيرين إلى أنهم توقفوا عن العمل منذ ظهور الفيروس، فيما قال أولئك الذين احتفظوا بوظائفهم إن ساعات عملهم انخفضت بنسبة 23 في المائة.

وفي هذا الصدد، دعا مدير منظمة العمل الدولية غي رايدر، في بيان، الحكومات إلى “إيلاء اهتمام خاص بهذا الجيل المتأثر بتدابير احتواء الوباء، لتجنب تأثره بالأزمة على المدى الطويل”، مسجلاً أن الشباب يتضررون من الأزمة بشكل غير متناسب، بسبب اضطراب سوق العمل ومجالي التعليم والتدريب.

وقال رايدر: “إن الأزمة الاقتصادية التي سببتها جائحة كوفيد-19 تلحق الضرر بشكل خاص بالشباب، ولا سيما النساء على نحو أصعب وأسرع من الفئات السكانية الأخرى”، مضيفاً: “ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة لتحسين وضعهم، فقد نضطر إلى تحمل آثار الفيروس لعقود”.