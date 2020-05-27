نورة الصقلي وسامية أقريو.. صداقة من أيام الدراسة – فيديو

تجمع الفنانتان نورة الصقلي، وسامية أقريو، صداقة قوية، منذ أن كانتا زميلتين في الدراسة، في المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي في الرباط، وقد ظهرت قوة صداقتهما للجمهور مع مرور الوقت.
الفنانة نورة الصقلي سلطت الضوء على صداقتها وسامية أقريو، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، شاركت من خلاله صورا لهما، تعود إلى سنوات مضت، حيث ظهرتا فيها في سن صغير.
وقالت الصقلي، في تعليقها على الصور: “كان يا ماكان، في حاضر الوقت والمكان، صداقة وأخوة دائمة على طول الزمان، ترويها المحبة، ويغذيها الصدق، والثقة، والأمان، أحبك سامية أقريو، احبك صديقتي” .
واشتغلت الفنانتان في عدد من الأعمال رفقة بعضهما، آخرها التعاون في كتابة سيناريو المسلسل الرمضاني الناجح “ياقوت وعنبر”.
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