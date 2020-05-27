فندق في طنجة يعلن صفر مريض بكورونا بعد مغادرة آخر المصابين.. وتكريم أكبر ممرض متطوع

غادر، خلال 24 ساعة الأخيرة، آخر ستة متعافين من فيروس كورونا المستجد الوحدة الفندقية “موكادور” في طنجة، ليصبح الفندق، الذي تم تحويله إلى مستشفى ميداني لاستقبال المصابين، خاليا من مرضى الفيروس التاجي.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم 24″، فإن المتماثلين للشفاء، غادروا الفندق وفق البروتوكول العلاجي الجديد، الذي يسمح للحالات، التي جاءت تحاليلها الأولى سلبية بمغادرة المركز الاستشفائي، مع الالتزام بالحجر المنزلي الطوعي لمدة 14 يوما، وإجراء تحليل ثان، نهاية مدة الحجر.

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وانتهزت الأطر الصحية مناسبة شفاء الحالات الست في فندق موكادور طنجة، من أجل تكريم أحمد الوعزيزي، أكبر ممرض متطوع في الوحدة الفندقية، لمواجهة الفيروس التاجي، وذلك اعترافا له بمجهوداته، خلال أزيد من شهر على استقبال المستشفى الميداني للحالات الأولى المصابة بالفيروس.

وكانت الوحدة الفندقية أهلا، المخصصة لاستقبال مرضى “كوفيد-19” قد أعلنت، بداية الأسبوع الجاري، تماثل جميع المصابين للشفاء، من الجائحة، وإعلان صفر حالة إصابة فيها.