الفنان رفيق بوبكر يقدم اليوم الأربعاء أمام أنظار النيابة العامة

قالت زوجة الفنان رفيق بوبكر، في تصريح لـ”اليوم 24″، إن رفيق بوبكر سيمثل، اليوم الأربعاء، أمام أنظار النيابة العامة في المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع، على خليفة متابعته بسبب مقطع الفيديو، أساء فيه إلى الدين الإسلامي.

وكان رفيق بوبكر قد خلق جدلا واسعا، بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو مخمور، يتلفظ بإساءة إلى المسجد، والصلاة، وقدمت شكاية ضده بسبب ذلك.

وفتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية في مدينة الدارالبيضاء، بحثا تمهيديا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال أمس الثلاثاء، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى الممثل المغربي رفيق بوبكر، الذي كان قد ظهر في شريط فيديو يسيء إلى الدين الإسلامي، ويمس بوقار العبادات.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ، أن المصالح الأمنية المكلفة باليقظة المعلوماتية كانت قد رصدت محتوى رقميا منشورا على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه المشتبه فيه في وضعية غير طبيعية، وهو يسيء إلى الدين الإسلامي، ويمس بحرمة العبادات، كما توصلت مصالح الأمن الوطني بشكايات، ووشايات من عدة مواطنين بشأن الأفعال الإجرامية نفسها، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي بشأنها.