خطة اقتصاديّة لدعم الدول الأوروبية المتضررة من كورونا.. مستجدات الفيروس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عرضت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، خطة مساعدات مادية، تشمل تمويلات للنهوض بالاقتصاد الأوروبي بقيمة 750 مليار يورو، وتنتظرها الدول الأكثر تضررًا من وباء كورونا بشدة.

وأفادت مصادر أوروبية أن إيطاليا ستحصل على 172 مليار يورو، وإسبانيا على 140 مليار يورو، أما فرنسا فلن تنال أكثر من 38 مليار يورو.

ومنذ بدء رفع العزل في 11 أيار/ مايو، انطلق النشاط الاقتصادي في فرنسا "بحذر لكن بوضوح" في كافة القطاعات الاقتصادية، لكن يرجح أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 20%، خلال الفصل الثاني من العام، وأكثر من 8% خلال العام، استنادًا إلى السيناريو الأكثر تفاؤلًا.

ويشكل هذا "الركود الأكبر منذ إنشاء الحسابات الوطنية في عام 1948"، كما يؤكد المعهد الوطني للإحصاء.

ينتظر تسجيل ركود قياسي في البرازيل لعام 2020. ويشير المحللون الأكثر تفاؤلًا إلى تراجع بنسبة 6% للناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية، أما الأكثر تشاؤمًا، فيتوقعون تراجعًا بنسبة 10%، مع معدل بطالة يفوق نسبة 18%، مقابل 12,2% مسجلة حاليًا.

في إسبانيا، حيث تفشى الفقر بوتيرة أسرع من عام 2008 خلال الأزمة المالية، لجأ آلاف الأشخاص، بعضهم للمرة الأولى في حياتهم، إلى طلب المساعدة الغذائية، الذي ارتفع بنسبة 40% خلال العزل، بحسب اتحاد بنوك الطعام في البلاد.

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ورغم أن الاقتصاد الإسباني تعرض لضربة قاسية جراء الوباء، إلا أن المشكلة عالمية، إذ بحسب منظمة "أوكسفام" غير الحكومية، قد تغرق الأزمة 500 مليون شخص في الفقر.

(أ ب)

وأسفر وباء كوفيد-19 عن وفاة 350608 أشخاص حول العالم منذ ظهوره في كانون الأول/ ديسمبر في الصين، وفق حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادًا إلى مصادر رسمية اليوم الأربعاء.

والولايات المتحدة التي سجلت أول وفاة بكوفيد-19 مطلع شباط/ فبراير، هي البلد الأكثر تضررًا من حيث عدد الوفيات والإصابات مع 100 ألفًا و602 وفاة من أصل 1681418 إصابة، تليها بريطانيا بتسجيلها 37048 وفاة، وإيطاليا مع 32995 وفاة، وفرنسا مع 28530 وفاة، وإسبانيا مع 27117 وفاة.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، تفشي الفيروس "يتسارع" في البرازيل والبيرو وتشيلي.

وقررت فرنسا اليوم الأربعاء، منع استخدام عقار هيدروكسي كلوروكين في علاج مرضى كوفيد-19، بعد أشهر من الجدل حول مدى فاعليته، ونشر دراسة تشير إلى مخاطره.

وألغت فرنسا بمرسوم نشر في الجريدة الرسمية الأربعاء، إمكانية وصف هيدروكسي كلوروكين للعلاج، خارج إطار التجارب السريرية، ويأتي غداة تقييم سلبي للمجلس الأعلى للصحة العامة في فرنسا حوله.