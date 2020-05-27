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وزارة الصحة الإثيوبية تعلن تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة الإثيوبية تعلن تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس والان مع التفاصيل

الأربعاء 27 مايو 2020

أعلنت وزارة الصحة الإثيوبية، الأربعاء، تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 731 حالة بالبلاد.

 

وقالت الوزارة، في بيان، إن الحالات الجديدة جاءت بعد إجراء فحوصات معملية لنحو 4352 أشخاص خلال 24 ساعة.

 

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وأضافت أن الإصابات الجديدة جميعها لإثيوبيين، بينهم 22 رجلا و8 سيدات، تتراوح أعمارهم بين 9 إلى 60 عاما.

 

وأوضح البيان أن 11 حالة لديها تاريخ سفر، و5 حالات خالطت مصابين بالفيروس، و14 حالة لم تسجل تاريخ سفر أو مخالطة.

 

وأشار البيان إلى أن عدد المتعافين من فيروس كورونا وصل إلى 181 حالة، بعد تسجيل 14 حالات شفاء جديدة، فيما سجلت البلاد حتى الآن 6 وفيات بـ"كوفيد-19".

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