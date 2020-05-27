وزارة الصحة في لبنان تعلن تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 27 مايو 2020

أعلنت وزارة الصحة في لبنان، الأربعاء، تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 1161 حالة.



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وقالت الوزارة، في بيان، أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام"، إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليستقر عدد الوفيات عند 26 حالة، مشيرة إلى أن عدد حالات التعافي بلغ 692.

وكان مجلس الوزراء اللبناني مدد التعبئة العامة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد حتى السابع من يونيو المقبل.