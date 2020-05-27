شكرا لقرائتكم خبر عن «جونسون» يناقش مع منظمة الصحة إجراء تحقيق في منبع تفشي كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون دعم بلاده لجهود منظمة الصحة العالمية في جهودها الدولية لمكافحة جائحة كورونا المستجد"كوفيد-19".

وناقش جونسون خلال اتصال هاتفي مع مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس سبل إجراء تحقيق مستقل في منبع تفشي الفيروس، حتى يتسنى للعالم تعلم الدروس لمنع انتشار الأوبئة في المستقبل.

وجدد الدكتور تيدروس دعمه لقمة اللقاحات العالمية التي تستضيفها المملكة المتحدة في 4 يونيو، والتي ستجمع دعماً حيوياً لإنقاذ حياة ملايين الأطفال حول العالم.