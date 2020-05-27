افاد مصدر طبي، الاربعاء، بتسجيل اكثر من ٦٠ اصابة جديدة بكورونا في رصافة بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "تم اليوم تسجيل اكثر من ٦٠ اصابة جديدة بفيروس كورونا في بغداد/ الرصافة". واضاف ان "غالبية الاصابات ضمن مدينة الصدر".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصدر: تسجيل اكثر من ٦٠ اصابة جديدة بكورونا في رصافة بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.