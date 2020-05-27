مدينة الطب تعلن اصابة ستة معاونين طبيين بكورونا وتنفي اخبار عدم استقبالها للمرضى

اعلنت مدينة الطب ببغداد، الاربعاء، عن إصابة ستة معاونين طبيين بكورونا، فيما نفت الاخبار التي تتحدث عن عدم استقبالها للمرضى.
وقالت ادارة المدينة في تصريح لوسائل اعلامية حكومية انه "تم اليوم تسجيل إصابة ستة معاونين طبيين بفيروس كورونا".
ونفت الادارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "الاخبار التي تتحدث عن عدم استقبالها للمرضى بسبب زيادة عدد الاصابات"، مبينة ان "مدينة الطب تضم مستشفيات تخصصية ثالثية ومفتوحة ابوابها للمرضى في الايام العادية وحتى في عطلة عيد الفطر المبارك".
ودعت "الى اعتماد المصادر الموثوقة للاخبار المنشور خدمة للصالح العام وحفاظا للصحة العامة بين المجتمع".
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