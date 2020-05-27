تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا وتماثل 10 للشفاء في ديالى

اعلنت دائرة صحة ديالى، الاربعاء، عن تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 10 مصابين. وقالت الدائرة فيبيان تلقت الخليج 365 نسخة منه إنه تم "تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم". واشارت الى ان "عشرة مصابين بالفيروس تماثلوا للشفاء".

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