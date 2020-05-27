باريس/ الخليج 365/ علي ناجي أثارت مباراة "شعبية" في مقاطعة إيسون احدى ضواحي العاصمة الفرنسية باريس، غضب الاهالي والمسؤولين، لتجمع اكثر من 300 شخص في الملعب.
وشهدت مدينة غريني احدى مقاطعة مباراة بين احدى مدن إيسون بين فريقين كوربايل- إيسونز وشباب غريني، وحضرها اكثر من عدد الذي سمحت فيه السلطات الفرنسية، لمكافحة وباء كورونا.
المباراة حضرها، اكثر من 300 شخص، وبعد فوز كوربايل على غريني، احتفل الفريق الفائز مع الجمهور بالفوز بدخولهم للمعلب والتجوال ببعض شوارع المدينة، كما في الفيديو.
وندد من اهالي المدينة هذا التجمع، وكذلك المسؤولين فيها، المباراة لتجمع اكثر من 10 اشخاص حسب ما حددته السلطات، وتعريض الآخرين للخطر، وعدم احترام العاملين في مجال الرعاية الصحية.
واوضح رئيس بلدية غريني فيليب ريو، اننا "نرفض بشدة هذا المباراة ومشاهد الابتهاج التي تلتها"، مؤكدًا " تقديم شكوى على القائمين للمباراة".
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. غضب في باريس بسبب مباراة شعبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.