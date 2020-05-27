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بالفيديو.. غضب في باريس بسبب مباراة شعبية

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باريس/ الخليج 365/ علي ناجي أثارت مباراة "شعبية" في مقاطعة إيسون احدى ضواحي العاصمة الفرنسية باريس، غضب الاهالي والمسؤولين، لتجمع اكثر من 300 شخص في الملعب.

وشهدت مدينة غريني احدى مقاطعة مباراة بين احدى مدن إيسون بين فريقين كوربايل- إيسونز وشباب غريني، وحضرها اكثر من عدد الذي سمحت فيه السلطات الفرنسية، لمكافحة وباء .

 

المباراة حضرها، اكثر من 300 شخص، وبعد فوز كوربايل على غريني، احتفل الفريق الفائز مع الجمهور بالفوز بدخولهم للمعلب والتجوال ببعض شوارع المدينة، كما في الفيديو.

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وندد من اهالي المدينة هذا التجمع، وكذلك المسؤولين فيها، المباراة لتجمع اكثر من 10 اشخاص حسب ما حددته السلطات، وتعريض الآخرين للخطر، وعدم احترام العاملين في مجال الرعاية الصحية.

 

واوضح رئيس بلدية غريني فيليب ريو، اننا "نرفض بشدة هذا المباراة ومشاهد الابتهاج التي تلتها"، مؤكدًا " تقديم شكوى على القائمين للمباراة".

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