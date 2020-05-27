تركيا تقتل خمسة اشخاص في العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، عن تنفيذ غارة جوية جديدة على شمال العراق.

وذكرت الوزارة على حسابها في "تويتر" أن "الغارة استهدفت مواقع لحزب العمال الكردستاني في منطقة أسوس، وأسفرت عن قتل خمسة من عناصر الحزب".

ولفتت الوزارة إلى أن "العملية نفذت بالتعاون مع جهاز الاستخبارات التركي، حيث تم رصد عناصر لحزب العمال الكردستاني عبر آليات الاستطلاع والمراقبة المتواصلة في المنطقة".