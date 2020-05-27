ميركل تحذر: كورونا لم ينته وعلينا الالتزام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الأربعاء، من أن جائحة فيروس كورونا لم تنته بعد وأنه لا تزال هناك حاجة لاتخاذ الإجراءات الأساسية مثل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.
وأضافت ميركل للصحفيين: "الوباء لم ينته.. الفيروس لا يزال موجودا".
وقالت ميركل إن الاتفاق مع الولايات الألمانية على القضايا الرئيسية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا أمر بالغ الأهمية.
وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا،الإثنين، ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا في البلاد 289 حالة ليصبح إجمالي عدد حالات الإصابة 178570 حالة، والوفيات 8257 حالة بعد تسجيل 10 حالات جديدة.
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