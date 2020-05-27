ترامب يعرض الوساطة بين الهند والصين بشأن خلاف حدودي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، القيام بوساطة في الخلاف الحدودي بين الهند والصين حول مناطق متنازع عليها بين البلدين في الهيمالايا.

وقال ترامب على حسابه الرسمي على تويتر: "أبلغنا الهند والصين بأن الولايات المتحدة جاهزة ومستعدة وقادرة على القيام بوساطة أو لعب دور الحكم في الخلاف الحدودي المشتعل حاليا بينهما".

وتدور عدة نزاعات جغرافية بين الهند والصين في قطاعات لاداخ (غرب) وأروناشال براديش (شرق)، تسبب في حرب خاطفة بين البلدين عام 1962.

وتدور عدة اشتباكات بين القوتين الآسيويتين العملاقتين على طول الحدود بينهما الممتدة على طول 3500 كلم، وخصوصا في منطقة لاداخ المرتفعة في شمال الهند.