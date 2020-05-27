انت الان تتابع الجيش الروسي يبدأ مهمة في داغستان لمساعدتها في احتواء كوفيد-19 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

أعلن الجيش الروسي الأربعاء إنشاء مستشفى ميداني في جمهورية داغستان، إحدى كيانات روسيا الاتحادية في القوقاز والتي تعاني للسيطرة على تفشي وباء كوفيد-19، لافتاً إلى مباشرة إجراء فحوص طبية للكشف عن المصابين.

وكان الرئيس فلاديمير بوتين أشار الأسبوع الماضي إلى خطورة الوضع في هذه المنطقة ذات الموارد الضئيلة والتي يقطنها أقل من ثلاثة ملايين شخص، وأمر باتخاذ تدابير طارئة.

وكان أرفع رجل دين في داغستان تحدث عن "كارثة" صحية.

وأقيم مستشفى ميداني يتسع لمئة مريض في قرية بولتيخ في هذه الجمهورية، وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان الأربعاء أنّ المستشفى صار "جاهزاً لاستقبال المرضى".

وأقيم مستشفى مماثل خلال الأسبوع الجاري في مدينة بويناكسك، وفق المصدر نفسه.

وباشر الأطباء العسكريون إجراء فحوص سريعة للسكان المحليين، بالإمكان معرفة نتيجتها في غضون 30 دقيقة، وفق الوزارة التي أضافت أنّ المستشفيين الميدانيين مجهزان بأدوات لعشرين ألف فحص.

ووفق المكتب المحلي للوكالة الصحية الروسية "روسبوترينادزور"، فإنّ عدد الفحوص تضاعف خلال الاسبوع الماضي، ليبلغ ألفي فحص يومياً.

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وأكد المسؤول الداغستاني فلاديمير فاسيلييف خلال اجتماع للحكومة المحلية أنّ "الوضع يتغير".

وكانت الإفادات حول تسارع تفشي الوباء في داغستان تتكاثر منذ منتصف ايار/مايو.

وفي هذا السياق، أقرّت "روسبوترينادزور" بأنّ داغستان تعاني جراء افتقارها إلى العدد الكافي من المختبرات الطبية، وافتقارها أيضاً إلى الأدوية والكوادر المؤهلة.

وواجه السكان انتقادات لناحية التأخر جداً في التوجه إلى المستشفيات وعدم احترامهم اجراءات العزل.

واحصت روسيا رسمياً 370 ألفا و680 مصابا بكوفيد-19 حتى الأربعاء، توفي 3968 منهم.

وتشير الحصيلة الرسمية إلى تسجيل 130 وفاء جراء الوباء في داغستان، غير أنّ السلطات المحلية أقرّت الأسبوع الماضي بأنّ هذا العدد غير دقيق، وأشارت إلى أنّ المئات توفوا.