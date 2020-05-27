شكرا لقرائتكم بومبيو يدعو لاجتماع "الهزيمة الماحقة" للقضاء النهائي على داعش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت وزارة الخارجية الأميركية، إن الوزير مايك بومبيو يتطلع لاستضافة مشتركة لاجتماع افتراضي لوزراء خارجية التحالف الدولي ضد داعش في 4 يونيو لمناقشة "إلحاق هزيمة ماحقة" بالتنظيم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو يدعو لاجتماع "الهزيمة الماحقة" للقضاء النهائي على داعش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.