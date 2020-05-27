الجيش: إزالة أنابيب تستخدم لتهريب مادة المازوت عند الحدود اللبنانية السورية

أعلنت ​قيادة الجيش​ ​مديرية التوجيه​ أن "وحدة من الجيش قامت بإزالة أنابيب تستخدم لتهريب مادة ​المازوت​ عند ​الحدود اللبنانية السورية​ الشمالية في منطقة ​البقيعة​ – خط البترول، وقد تمّت مصادرة حوالى 30 متراً من الأنابيب داخل الأراضي اللبنانية"، لافتة الى أن "هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وحدات الجيش لمكافحة التهريب عند الحدود اللبنانية السورية وضبطها بجميع الإمكانات المتوافرة".

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