كنعان: تقارب جدي لتوحيد الرؤية والأرقام بين الحكومة والمصارف

عقدت اللجنة الفرعية برئاسة النائب ابراهيم كنعان لتوحيد الأرقام الواردة في خطة الحكومة جلستها الأولى اليوم في ساحة النجمة، حيث أكد ضرورة توحيد الارقام، معتبرا ان هناك مسؤولية وطنية كبيرة لانجاز هذا الأمر، مع الخيارات التي تحمي الاقتصاد والمودعين وتؤمن استمرارية الاقتصاد اللبناني واستعادة الثقة به.
وعقب الجلسة قال كنعان "كان اجتماعا مهما وجديا هو الاول للجنة تقصي حقائق أرقام وخيارات خطة التعافي الاقتصادية وبداية تنسيق جدية بين الفرقاء المعنيين بالملف وبانقاذ البلد، وهناك تقارب جدي لتوحيد المقاربة والرؤية والأرقام بين الحكومة والمصارف وصولاً للخيارات التي تؤمن استعادة الثقة وحماية المودعين، وهدفنا تحصين الموقف اللبناني امام المراجع التمويلية الدولية والمحلية بشفافية ومهنية عالية من خلال انهاء حالة الانقسام الراهنة حول مقاربات الخطة وخياراتها وارقامها وأتوقع بناءً على معطيات اجتماع اليوم ان ننتهي من ذلك الأسبوع المقبل، ولو تتطلب الامر جلسات متتالية".
وشكر كنعان لوزير المال" الانفتاح الذي ابداه والحوار الجدي والبناء الذي حصل معه حول مختلف النقاط والشرح الذي قدمه، ما افسح المجال امام امكانية الوصول الى مقاربة واحدة في هذا المجال".
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