الصحة القطرية: تسجيل 1740 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت ​وزارة الصحة​ القطرية عن "تسجيل 1740 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد خلال ​الساعات​ الـ24 الماضية، ما يمثل استقرارا في وتيرة تفشي الوباء في البلاد، وبلغ بذلك إجمالي عدد ​الإصابات​ بالفيروس التاجي التي تم رصدها في قطر 48947، بما في ذلك 35634 حالة نشطة بينها 203 مرضى في العناية المركزة".

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام ‏الماضي، وباءً عالمياً، في يوم ‏‏11 آذار نسبة لانتشاره السريع، وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏على اتخاذ إجراءات غير مسبوقة، و‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة، بينما لا يزال العلماء يسعون للوصول إلى علاج أو لقاح واقٍ لإيقاف الانتشار.