الاستخبارات العراقية: القاء القبض على إرهابي حرق محاصيل زراعية

أعلنت الاستخبارات العراقية أن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفوج الأول لواء 51 الفرقة 14 طاردت بناء على معلومات استخبارية دقيقة إرهابياً قام بحرق المحاصيل الزراعية في قرية زرارية بناحية الزاب في ​كركوك​ وتمكنت من القبض عليه"، موضحة ان "المقبوض عليه هو شقيق لإرهابيين اثنين أحدهما محكوم عليه ب​السجن​ 25 عاماً".

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