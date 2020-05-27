الجيش التركي ينفذ غارة على شمال العراق مستهدفا حزب العمال الكردستاني

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​ اليوم عن تنفيذ غارة جوية جديدة على شمال العراف، حيث استهدفت مواقع ل​حزب العمال الكردستاني​ في منطقة أسوس، وأسفرت عن تحييد خمسة من عناصر الحزب الذي تعتبره ​أنقرة​ تنظيما إرهابيا.

ولفتت الوزارة، في تصريح لها على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أن "العملية نفذت بالتعاون مع جهاز الاستخبارات التركي، حيث تم رصد عناصر لحزب العمال الكردستاني عبر آليات الاستطلاع والمراقبة المتواصلة في المنطقة".

تجدر الإشارة إلى أنه في وقت سابق من يوم أمس أشارت وزارة الدفاع التركية إلى أنها ستبقى تلاحق حزب العمال الكردستاني.