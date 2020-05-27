أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم عن تنفيذ غارة جوية جديدة على شمال العراف، حيث استهدفت مواقع لحزب العمال الكردستاني في منطقة أسوس، وأسفرت عن تحييد خمسة من عناصر الحزب الذي تعتبره أنقرة تنظيما إرهابيا.
ولفتت الوزارة، في تصريح لها على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أن "العملية نفذت بالتعاون مع جهاز الاستخبارات التركي، حيث تم رصد عناصر لحزب العمال الكردستاني عبر آليات الاستطلاع والمراقبة المتواصلة في المنطقة".
تجدر الإشارة إلى أنه في وقت سابق من يوم أمس أشارت وزارة الدفاع التركية إلى أنها ستبقى تلاحق حزب العمال الكردستاني.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش التركي ينفذ غارة على شمال العراق مستهدفا حزب العمال الكردستاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.