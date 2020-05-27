السلطات السعودية: رفع تعليق حضور العاملين في القطاع الخاص لمقار أعمالهم

أعلنت وزارة الموارد البشرية ​السعودية​ عن "رفع تعليق حضور العاملين للمكاتب الرئيسية لمنشآت ​القطاع الخاص​ وتقليص أعداد العاملين في فروعها ومكاتبها ومرافقها الأخرى إلى الحد الأدنى"، مشيرة الى انه "يجب على كافة الجهات في القطاع الخاص أن تبدأ بالعمل وفق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المعلنة من ​وزارة الصحة​، والجهات الإشرافية، وتجهيز مقراتها بما يتناسب مع الضوابط والتعليمات الصادرة بهذا الشأن، وذلك لضمان عودة العاملين لممارسة أعمالهم مكتبيا في بيئة عمل آمنة".

هذا وظل تعليق حضور العاملين للمكاتب الرئيسية لمنشآت القطاع الخاص ساريا منذ 17 اذار 2020، كإجراء احترازي ووقائي ضمن مجموعة من القرارات والإجراءات المتخذة للحد من تفشي ​فيروس كورونا​.