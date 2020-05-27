الإقتصاد الألمانية: المفوضية توافق على حزمة انقاذ مالي لشركة "لوفتهانزا"

توقع ​وزير الاقتصاد​ الألماني ​بيتر ألتماير​، "أن توافق ​المفوضية الأوروبية​ على حزمة انقاذ مالي بقيمة تسعة مليارات يورو لشركة الطيران "​لوفتهانزا​".

ولفت ألتماير إلى أنه "في مفاوضات في ​بروكسل​ مع المفوضية الأوروبية بشأن تفاصيل الموافقة"، منوّهًا بأن "هذا ليس فقط في مصلحة ألمانيا بل أنه أيضا في مصلحة ​الاتحاد الأوروبي​ لتفادي بيع عناصر استراتيجية بالقطاع الصناعي كنتيجة لجائحة ​كورونا​".

من جهتها، أفادت مجموعة الطيران الألمانية بأن مجلسها الإشرافي أرجأ الموافقة على حزمة الإنقاذ في ضوء شروط فرضها الاتحاد الأوروبي.