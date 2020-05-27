الإقتصاد الألمانية: المفوضية توافق على حزمة انقاذ مالي لشركة "لوفتهانزا"

توقع وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، "أن توافق المفوضية الأوروبية على حزمة انقاذ مالي بقيمة تسعة مليارات يورو لشركة الطيران "لوفتهانزا".
ولفت ألتماير إلى أنه "في مفاوضات في بروكسل مع المفوضية الأوروبية بشأن تفاصيل الموافقة"، منوّهًا بأن "هذا ليس فقط في مصلحة ألمانيا بل أنه أيضا في مصلحة الاتحاد الأوروبي لتفادي بيع عناصر استراتيجية بالقطاع الصناعي كنتيجة لجائحة كورونا".
من جهتها، أفادت مجموعة الطيران الألمانية بأن مجلسها الإشرافي أرجأ الموافقة على حزمة الإنقاذ في ضوء شروط فرضها الاتحاد الأوروبي.
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