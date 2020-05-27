الحرائق تلتهم 300 دونم من القمح والشعير والأشجار المثمرة بدرعا السورية

التهمت ​الحرائق​ التي اندلعت في محافظة درعا في ​سوريا​ خلال الموسم الزراعي الحالي 300 دونم من ​القمح​ و​الشعير​ والأشجار المثمرة حتى مساء أمس.

وأشار معاون مدير ​الزراعة​ والإصلاح الزراعي في درعا بسام الحشيش، أن "290 دونماً من القمح والشعير احترقت خلال الأيام الماضية وتوزعت الحرائق في مدن وبلدات صيدا وجباب والصنمين وازرع وشعارة والشيخ مسكين وبعض المناطق المحيطة بمدينة درعا"، مشيرا إلى أن "الحرائق التهمت أيضاً 10 دونمات من الأشجار المثمرة والحراجية والهشير والكرسنة لافتاً إلى أن المديرية أطلقت حملات توعية حول ضرورة منع الحرائق خلال موسم الحصاد للحفاظ على إنتاج المحافظة من القمح والشعير وتم وضع آليات الزراعة لمواجهة الحرائق".

وقدرت مديرية الزراعة المساحات المزروعة بالقمح المروي والبعل لهذا الموسم بـ 77950 هكتاراً والشعير بـ 28338 هكتاراً.