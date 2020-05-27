بومبيو: لن نتساهل مع الحكومات التي تمارس رقابة على الانترنت

أفاد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، بأن "الولايات المتحدة الأميركية لن تتسامح وتتساهل مع الحكومات التي تمارس رقابة على الانترنت، وتغلقه أثناء وبعد انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
ولفت بومبيو، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "الولايات المتحدة ضد بعض الحكومات التي تفرض أشكالًا أخرى من الرقابة أثناء أو بعد هذا الوباء"، مؤكدًا انضمامه لدعوة الاتحاد لحرية الانترنت، لتعزيز وحماية حرية الانترنت في جميع الأوقات.
وفي سياق متصل، هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق من هذا اليوم، بإغلاق مواقع التواصل الاجتماعي بعد محاولة تويتر فرض رقابة على تغريداته، لافتًا إلى أنه "ليس هناك أي احتمال صفر في ألا ينطوي الاقتراع عبر البريد على احتيال كبير".
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