الخارجية الصينية: نعارض بشدة أي قوى خارجية تحاول التدخل بشؤون المنطقة

أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية ​الصين​ية، تشاو لي جيان، إلى أن "قضية تشريع الأمن القومي لمنطقة ​هونغ كونغ​ الإدارية الخاصة شأن داخلي للصين، وليس لأي دولة أجنبية الحق في التدخل فيها"، مشددًا على "معارضة الصين بشدة لأي قوى خارجية تحاول التدخل في شؤون المنطقة".

ولفت جيان إلى أن "فرض ​الولايات المتحدة​ الضغوط على الصين بهذا الشأن مسألة غير مسبوقة"، منوّهًا بأن "الصين تتفق تمامًا مع الموقف الإيجابي ل​وزير الخارجية​ الروسي وتقدره بشدة، وهو ما يعكس تماما المستوى العالي للعلاقات الصينية الروسية، تحت القيادة الاستراتيجية لرئيسي البلدين".

كما أكد أن "شراكة التنسيق الاستراتيجي الشاملة بين الصين و​روسيا​ في العصر الجديد، حافظت على تنمية صحية ومستقرة، وخاصة في القضايا التي تتعلق بمصالحهما الجوهرية، حيث يدعم بعضهما البعض بقوة دائما".