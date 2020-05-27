ميركل: الجائحة لم تنته بعد وما زلنا في البداية

أكدت المستشارة الألمانية ​أنغيلا ميركل​، "ضرورة توضيح أن جائحة ​فيروس كورونا​ المستجد لم تنته، ولا تزال هناك حاجة إلى إجراءات أساسية مثل التباعد الاجتماعي وارتداء أقنعة الوجه، و​الحكومة الفيدرالية​ في ​ألمانيا​ تراقب عن كثب الوباء لكن المسؤولية العملية تقع بشكل متزايد على عاتق الولايات الـ16، فيجب توخي الحذر لتجنب انتشار الفيروس بسرعة مرة أخرى".

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام ‏الماضي، وباءً عالمياً، في يوم ‏‏11 آذار نسبة لانتشاره السريع، وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏على اتخاذ إجراءات غير مسبوقة، و‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة، بينما لا يزال العلماء يسعون للوصول إلى علاج أو لقاح واقٍ لإيقاف الانتشار.