رويترز: انفجار قنبلة على طريق M4 بإدلب لدى مرور قافلة تركية وأنباء عن ضحايا

أفادت وكالة "رويترز"، عن أن قنبلة انفجرت على طريق إم 4 السريع في إدلب السورية لدى مرور قافلة تركية مشيرة إلى أنباء تتحدث عن وقوع ضحايا.
وأكدت وكالة أنباء "ديميرورين" التركية إن قنبلة مزروعة على الطريق انفجرت في منطقة إدلب شمال غرب سوريا، مع مرور قافلة عسكرية تركية. وأضافت أن جنودا أصيبوا في الانفجار على الطريق السريع M4 وأن بعضهم في حالة حرجة.
من جهته، قال موقع "المرصد السوري" إن دوي انفجار عنيف سمع في محيط طريق حلب – اللاذقية الدولي، من جهة منطقة الغسانية بريف جسر الشغور، ناجم عن استهداف آليات تابعة للقوات التركية ترافقها آليات تابعة للفصائل، بعبوات ناسفة، وأسفر عن إصابة مجند وضابط من القوات التركية، أحدهما جراحه خطيرة، وجرى نقلهما بحوامات تركية إلى المشافي التركية في منطقة الريحانية ضمن لواء اسكندرون.
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