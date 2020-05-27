ماكرون: أوروبا بحاجة للتحرك سريعًا لتنفيذ حزمة للتعافي الاقتصادي

أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أن "أوروبا بحاجة للتحرك سريعًا لتنفيذ حزمة مزمعة للتعافي الاقتصادي للاتحاد الأوروبي بقيمة 750 مليار يورو أي ما يقارب 826 مليار دولار".
ولفت ماكرون، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنه "يوم مهم لأوروبا"، منوّهًا بضرورة "أن نتحرك سريعًا ونتبنى اتفاقًا طموحًا مع جميع شركائنا الأوروبيين".
وكان ماكرون تعهد في وقت سابق، بتقديم أكثر من 8 مليارات يورو لتعزيز صناعة السيارات في فرنسا، في المقابل تعهدت شركات صناعة السيارات "رينو" و"بي.إس.أيه" التي تنتج سيارات "بيجو" و"ستروين" و"أوبل" بمواصلة الإنتاج داخل فرنسا، وإعادة الأنشطة ذات القيمة المضافة المرتفعة من الخارج.
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