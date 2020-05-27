أشار السفير الروسي لدى الجزائر إيغور بيليايف، إلى أن "بلاده تثمّن دور الجزائر في المساهمة بتسوية الأزمة الليبية"، لافتا إلى أن "موسكو مهتمة بدعم حوار مكثف في هذه القضية على مختلف الصعد".
وأفاد بيلياف بأنهم "دافعوا في كلا العاصمتين باستمرار عن إنهاء مبكر للمواجهة بين الأشقاء في ليبيا، واستئناف فوري للمحادثات الليبية، بهدف إيجاد حل للأزمة الممتدة، والذي يناسب الليبيين أنفسهم، وتحقيق الاستقرار في هذا البلد".
كما نوّه بأن "روسيا تنظر إلى الجزائر باعتبارها أحد اللاعبين الأساسيين والأكثر نفوذا في إفريقيا وشمالها والشرق الأوسط"، منوّهًا بأن "بلاده والجزائر لديهما مواقف قريبة وحتى متطابقة في القضايا الدولية الأساسية". وأكد أن "روسيا ستبذل قصارى جهدها لتسهيل ذلك بالتنسيق مع كل الأطراف الليبية وأعضاء المجتمع الدولي المهتمين".
كانت هذه تفاصيل خبر سقير روسيا بالجزائر: نثمن دور الجزائر بالمساهمة بتسوية الأزمة الليبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.