سقير روسيا بالجزائر: نثمن دور الجزائر بالمساهمة بتسوية الأزمة الليبية

أشار ​السفير الروسي​ لدى ​الجزائر​ إيغور بيليايف، إلى أن "بلاده تثمّن دور الجزائر في المساهمة بتسوية الأزمة الليبية"، لافتا إلى أن "​موسكو​ مهتمة بدعم حوار مكثف في هذه القضية على مختلف الصعد".

وأفاد بيلياف بأنهم "دافعوا في كلا العاصمتين باستمرار عن إنهاء مبكر للمواجهة بين الأشقاء في ​ليبيا​، واستئناف فوري للمحادثات الليبية، بهدف إيجاد حل للأزمة الممتدة، والذي يناسب الليبيين أنفسهم، وتحقيق الاستقرار في هذا البلد".

كما نوّه بأن "​روسيا​ تنظر إلى الجزائر باعتبارها أحد اللاعبين الأساسيين والأكثر نفوذا في ​إفريقيا​ وشمالها و​الشرق الأوسط​"، منوّهًا بأن "بلاده والجزائر لديهما مواقف قريبة وحتى متطابقة في القضايا الدولية الأساسية". وأكد أن "روسيا ستبذل قصارى جهدها لتسهيل ذلك بالتنسيق مع كل الأطراف الليبية وأعضاء ​المجتمع الدولي​ المهتمين".