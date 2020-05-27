السفارة البريطانية: بريطانيا تعمل مع دول بالشرق الأوسط للتصدي لفيروس الكورونا

أكدت سفارة ​بريطانيا​، في بيان، أن "​المملكة المتحدة​ تعمل مع دول في أنحاء ​الشرق الأوسط​ للتصدي ل​فيروس كورونا​ ولحماية الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس، وفقا لما أعلنه اليوم وزير شؤون الشرق الأوسط و​شمال أفريقيا​ جيمس كليفرلي، بينما يحتفل ​المسلمون​ في أنحاء ​العالم​ ب​عيد الفطر​.

وأشار البيان الى أن "المملكة المتحدة رصدت حتى الآن 764 مليون ​جنيه إسترليني​ لأجل الحملة الدولية للتصدي لفيروس كورونا، كما إنها تقود الجهود الدولية لتطوير لقاح آمن مضاد لفيروس كورونا يمكن توفيره في أنحاء العالم، ونحن أيضا أكبر دولة مانحة للتحالف لأجل ابتكارات التأهب للأوبئة لإيجاد لقاح مناسب"، لافتاً الى أنه "ليس باستطاعة أي بلد بمفرده الاستجابة للأثر المدمر لهذا الفيروس القاتل الخفي، الأمر الذي يعني بأن شراكة المملكة المتحدة طويلة الأمد مع الشرق الأوسط هي الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى".