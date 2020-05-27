القاضي منصور أرجأ استجواب كمال الحايك وريمون رحمة

أرجأ قاضي التحقيق الاول في ​جبل لبنان​ ​نقولا منصور​ إستجواب المدير العام للكهرباء ​كمال الحايك​ وريمون رحمة في ملف "​الفيول​ المغشوش" الى تاريخ يحدد لاحقا، بعد موافقته على مذكرات الدفوع الشكلية المقدمة من وكلاء الدفاع عنهم بحسب.

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