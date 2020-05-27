رئيس بلدية المرج:بشفاء مصاب كورونا بالبلدة نعلن أننا وصلنا لصفر إصابة

أعلن رئيس بلدية المرج في ​البقاع الغربي​ منور الجراح، عن انه "بعد اتصالات مع ​وزارة الصحة العامة​ والدوائر المعنية، تم تأكيد شفاء المصاب عبد المعين محمد حرب الذي خضع لاكثر من فحص وأتت كل النتائج سلبية، وبذلك تكون ​بلدة المرج​ صفر اصابات".

وكرر الجراح الطلب من الاهالي "الابقاء على كل إجراءات الوقاية داخل البلدة وخارجها حفاظا على سلامتهم وسلامة عائلاتهم"، داعيا الى "تعزيز فكرة التباعد الاجتماعي والالتزام بالتعاميم الصادرة عن البلدية وعن وزارة الصحة العامة"، مشددا على "أهمية افادة البلدية عن أي حالة مشتبه فيها من اجل احتواء الوضع الصحي"، منوها بجهود ومتابعة وزير الصحة العامة الدكتور ​حمد حسن​ وفريق الوزارة وجهود خلية الازمة في البلدة.