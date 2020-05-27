دعت ​وزارة السياحة​، في تعميم لها "جميع حاملي شهادة الإنقاذ الصادرة عن وزارة السياحة، المرجع المختص ذات الصلاحية، والمنتهية صلاحيتها منذ أقل من سنتين من تاريخه، وإستثنائياً لهذا العام، التقدم من وزارة السياحة بصورة عن الشهادة مرفقة بصورة عن الهوية مع شهادة حسن سلوك مهنية صادرة عن نقابة ​المؤسسات السياحية​ البحرية بهدف تأكيد صلاحية الشهادة إنطلاقاً من حسن سلوك ممارسة المهنة خلال تأدية المهام"، مشيرة الى انه "سيتم تمديد صلاحية هذه الشهادات إستثنائياً لمدة سنة واحدة في ظل الظروف الراهنة".

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كانت هذه تفاصيل خبر وزارة السياحة: سيتم تمديد صلاحية شهادة الإنقاذ الصادرة عن الوزارة إستثنائياً لمدة سنة واحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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