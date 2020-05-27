ادارة الكوارث: تسجيل 21 إصابة جديدة 16 لمقيمين و5 لوافدين

أصدرت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث تقريرها اليومي عن مستجدات فيروس كورونا في لبنان، حيث أظهر التقرير تسجيل لبنان ل21 إصابة جديدة بالفيروس توزعت على 16 إصابة لمقيمين في لبنان على 5 من الوافدين، ليرتفع عدد الإصابات الكلي منذ ظهور الفيروس في لبنان إلى 1161.
وأظهر التقرير تسجيل 692 حالة شفاء حتى اليوم وقد استقر عدد الوفيات على 26 حالة على الأراضي اللبنانية، ويمثل أكثر من 35% من عدد الإصابات عدم تسجيل أية عوارض للفيروس على الإطلاق، فيما 6% منهم حالتهم حرجة، بينما 58% من المصابين يشعرون بعوارض خفيفة ومتوسطة للفيروس.
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