النشرة: اندلاع حريق في منزل بمنطقة تعمير في عين الحلوة

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، عن "​اندلاع حريق​ في منزل خالد كبريت في منطقة تعمير ​عين الحلوة​ حيث سارع الاهالي الى اخماده قبل امتداده ووصول فرق الاطفاء". واصيبت جراء الحريق أم وطفلين بحالة اختنقاء وجرى نقلهم الي المستشفى حيث قدمت لهم الاسعافات الاولية الضرورية قبل مغادرتهم.

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