كتلة الوسط المستقل: المساعدة الإجتماعية للمواطنين واجب على الدولة

أعلنت كتلة "الوسط المستقل" خلال اجتماع لها برئاسة نجيب ميقاتي عن "تأيدها مشروع القانون المتعلق بإتفاقية القرض بين لبنان والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي لتمويل المرحلة الثانية من مشروع الإسكان"، مبدية "تحفظها على مشروع القانون القاضي بفتح اعتماد إضافي في موازنة العام 2020 بقيمة 1200 مليار ليرة تخصص للمساعدات الإجتماعية لمواجهة الأوضاع المستجدة بفعل أزمة فيروس كورونا"، معتبرة أن "المساعدة الإجتماعية للمواطنين واجب على الدولة، إلا أنه ينبغي أن يكون المشروع مرفقاً بآلية واضحة لمراقبة الصرف والتوزيع لضمان وصول المساعدات الى مستحقيها بشفافية وعدالة".
وتوقفت الكتلة عند إقتراحات القوانين المتعلقة بالعفو العام، ورأت أنه "من الضروري جداً الإنتهاء من هذا الملف الإنساني والوطني بروح التعاون البناء بين جميع المكونات اللبنانية على قاعدة العدالة والمساواة وهيبة الدولة وهذا ما سنسعى له من خلال اتصالات في الساعات المقبلة".
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