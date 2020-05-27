كتلة الوسط المستقل: المساعدة الإجتماعية للمواطنين واجب على الدولة

أعلنت كتلة "الوسط المستقل" خلال اجتماع لها برئاسة ​نجيب ميقاتي​ عن "تأيدها مشروع القانون المتعلق بإتفاقية القرض بين ​لبنان​ والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي لتمويل المرحلة الثانية من مشروع الإسكان"، مبدية "تحفظها على مشروع القانون القاضي بفتح اعتماد إضافي في ​موازنة​ العام 2020 بقيمة 1200 مليار ليرة تخصص للمساعدات الإجتماعية لمواجهة الأوضاع المستجدة بفعل أزمة ​فيروس كورونا​"، معتبرة أن "المساعدة الإجتماعية للمواطنين واجب على ​الدولة​، إلا أنه ينبغي أن يكون المشروع مرفقاً بآلية واضحة لمراقبة الصرف والتوزيع لضمان وصول المساعدات الى مستحقيها بشفافية وعدالة".

وتوقفت الكتلة عند إقتراحات القوانين المتعلقة ب​العفو العام​، ورأت أنه "من الضروري جداً الإنتهاء من هذا الملف الإنساني والوطني بروح التعاون ​البناء​ بين جميع المكونات اللبنانية على قاعدة العدالة والمساواة وهيبة الدولة وهذا ما سنسعى له من خلال اتصالات في ​الساعات​ المقبلة".