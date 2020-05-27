قائد الجيش تفقد ثكنة فرنسوا الحاج في مرجعيون

تفقد قائد ​الجيش​ ​العماد جوزيف عون​ "ثكنة الشهيد ​فرنسوا الحاج​" في ​مرجعيون​ عبر طوافة عسكرية. وكان في استقبال قائد الجيش قائد ​اللواء​ السابع العميد سيمون زغيب والضباط الكبار، في حضور قائد منطقة جنوب الليطاني العميد الركن مارون قبياتي. وللمناسبة أقيمت مأدبة غداء انضم اليها قائد القطاع الشرقي في "​اليونيفيل​" الجنرال الإسباني ماركوس للاغوا نافارو. وكان قائد الجيش رافق رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ ونائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع ​زينة عكر​ في زيارتهما الى مقر "اليونيفيل" في ​الناقورة​.

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