بلدية الصويرة: اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف الإرشادات

أشارت ​بلدية الصويرة​ في ​البقاع الغربي​، إلى أنه "انطلاقًا من المستجدات التي طرأت على بلدتنا، يهمنا أن نوصي بالتعامل الحضاري واعتماد الوعي واتباع الارشادات التي توصي بها وزارتي الداخلية و​البلديات​ و​الصحة العامة​ لجهة الالتزام بأوقات العمل في المؤسسات والمحال التجارية وغيرها، واعتماد ارتداء القفازات والكمامات للعاملين فيها، والحرص على عدم وجود تجمعات في أي مكان، وخصوصا على مداخل البلدة".

وفي بيان، طالبت البلدية جميع الأهالي بعدم استقبال أي نازح جديد أو استقدام أي مستأجر، سواء كان لبنانيا أو من أصحاب الجنسيات الأخرى"، مذكرة "كل من أجري له فحص PCR، الالتزام ب​الحجر المنزلي​ لأربعة عشر يوما اعتبارا من تاريخ الفحص".

كما طلبت منهم "التقيد بمضمون البنود المذكورة أعلاه وإلا سنضطر آسفين لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي مخالف"، راجيةً "الشفاء العاجل لكل من أصيب بفيروس كورنا ومتمنين الصحة والسلامة للجميع".