أشارت بلدية الصويرة في البقاع الغربي، إلى أنه "انطلاقًا من المستجدات التي طرأت على بلدتنا، يهمنا أن نوصي بالتعامل الحضاري واعتماد الوعي واتباع الارشادات التي توصي بها وزارتي الداخلية والبلديات والصحة العامة لجهة الالتزام بأوقات العمل في المؤسسات والمحال التجارية وغيرها، واعتماد ارتداء القفازات والكمامات للعاملين فيها، والحرص على عدم وجود تجمعات في أي مكان، وخصوصا على مداخل البلدة".
وفي بيان، طالبت البلدية جميع الأهالي بعدم استقبال أي نازح جديد أو استقدام أي مستأجر، سواء كان لبنانيا أو من أصحاب الجنسيات الأخرى"، مذكرة "كل من أجري له فحص PCR، الالتزام بالحجر المنزلي لأربعة عشر يوما اعتبارا من تاريخ الفحص".
كما طلبت منهم "التقيد بمضمون البنود المذكورة أعلاه وإلا سنضطر آسفين لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي مخالف"، راجيةً "الشفاء العاجل لكل من أصيب بفيروس كورنا ومتمنين الصحة والسلامة للجميع".
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية الصويرة: اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف الإرشادات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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