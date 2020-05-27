النتائج الأولية لفحوصات الكورونا لموظفي قصر عدل زحلة أتت سلبية

أفاد مراسل النشرة في زحلة عن أن النتائج لأول قسم من فحوصات الكورونا التي أجريت لموظفي قصر عدل زحلة أتت سلبية.
وبلغ عدد الفحوصات السلبية 45 من أصل 45 فحصا ومن المتوقع إن تصدر بقية النتائج مساء اليوم من مستشفى الرئيس الياس الهراوي الحكومي في زحلة وبذلك تستكمل كل النتائج العائدة لموظفي قصر العدل.
تجدر الإشارة إلى أنه أجريت أيضا أمس فحوصات لمحامين جميعها أتت سلبية وجرى تعقيم المكان.
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