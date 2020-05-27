النتائج الأولية لفحوصات الكورونا لموظفي قصر عدل زحلة أتت سلبية

أفاد مراسل ​النشرة​ في زحلة عن أن النتائج لأول قسم من فحوصات ​الكورونا​ التي أجريت لموظفي قصر عدل زحلة أتت سلبية.

وبلغ عدد الفحوصات السلبية 45 من أصل 45 فحصا ومن المتوقع إن تصدر بقية النتائج مساء اليوم من مستشفى الرئيس ​الياس الهراوي​ الحكومي في زحلة وبذلك تستكمل كل النتائج العائدة لموظفي ​قصر العدل​.

تجدر الإشارة إلى أنه أجريت أيضا أمس فحوصات لمحامين جميعها أتت سلبية وجرى تعقيم المكان.